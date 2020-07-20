Нетрудный возраст: Харазия рассказала, почему решила стать балериной

Любовь к балету была с самого раннего детства, говорит Харазия, однако только в семь лет стала заниматься этим серьезно.
"В Сухуме, в училище культуры, меня показали педагогу, которая сказала, что у меня есть все данные, чтобы стать балериной. После мы стали заниматься. Даже во время карантина мы занимались онлайн, чтобы не потерять форму. В балете мне все нравится. Только вот с растяжкой чуть плохо", - признается Харазия.
Юная балерина рассказала и то, как она сдавала онлайн экзамены для поступления в МГАХ, отметила, что готова к изнурительным многочасовым занятиям, так как балет ей очень нравится.