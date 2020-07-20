Попов о шорт-листе премии Искандер: долго думали, обсуждали и даже спорили

Президент русского ПЕН-центра и председатель жюри премии имени Фазиля Искандера Евгений Попов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как отбирались участники короткого списка и что явилось главным критерием при выборе работ.

Радио Попов о шорт-листе премии Искандер: долго думали, обсуждали и даже спорили

Журналист Виталий Шария и общественный деятель Астамур Какалия вошли в шорт-лист Международной литературной премии имени Фазиля Искандера.

"Мы полдня спорили, советовались, обсуждали и, наконец, выработали короткий список. Сам по себе длинный список был очень сильным, нам весьма трудно было выбрать из 29 претендентов имена шорт-листиков. Критериями были качество, значимость и самое главное - соответствие текста абстрактному и одновременно реальному духу Искандера. Многие не вошедшие в шорт-лист имена достойны премии, но другой, не искандеровской, - это пожалуй, одним из главных критериев было. В результате всех споров и бесед мы поняли, что с годами становится все яснее неповторимая личность Искандера, его художественно-стилевые находки. Премия притягивает все большое число читателей и писателей, в коротком списке есть и молодые писатели и те, которых мы можем смело назвать современными классиками", - отметил Попов в эфире радио Sputnik Абхазия.

Всего на соискание премии в этом году выдвинули 51 работу. В 2019 году лауреатом премии Фазиля Искандера стал абхазский писатель Владимир Делба.

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.

Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

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