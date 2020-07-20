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© Foto / из личного архива Дамея Смыр

Смыр о Новоафонской пещере в пандемию: "отдыхает", как и в годы войны в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200720/1030571964/Smyr-o-Novoafonskoy-peschere-v-pandemiyu-otdykhaet-kak-i-v-gody-voyny-v-Abkhazii.html

Заместитель директора Новоафонской пещеры Дамей Смыр в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как отсутствие туристов сказалось на работе объекта и готова ли пещера принимать гостей в условиях пандемии.

Радио
Смыр о Новоафонской пещере в пандемию: "отдыхает", как и в годы войны в Абхазии

Новоафонская пещера закрыта для посетителей с 20 марта. По словам заместителя директора туробъекта, все сотрудники пещеры с мая отправлены в неоплачиваемый отпуск.  

"Пока мы могли, заработная плата выплачивалась всем работникам, однако на данный момент все сотрудники отправлены в неоплачиваемый отпуск. Ситуацию все поняли, приняли. В день в курортный сезон мы принимали до 2000 человек, пик приходился на август месяц, но сейчас пещера "отдыхает", такое было только в годы Отечественной войны народа Абхазии", - отметил Смыр.     

По словам заместителя директора, пещера в любой момент готова принять гостей.  

"В неделю три раза заходим и проверяем ее - помыть дорожку, посмотреть освещение, проверяем электропоезда, мы постоянно следим и контролируем процессы, которые проходят внутри пещеры. Как откроется граница и пойдет турист, мы с первого дня можем его принять. Ели будут какие-то ограничения, как вводятся во всем мире, маски, перчатки, мы готовы и их принять. Мы готовы начать работать на любых условиях и выполнять все предписания", - отметил Смыр.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.        



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