Смыр о Новоафонской пещере в пандемию: "отдыхает", как и в годы войны в Абхазии

Заместитель директора Новоафонской пещеры Дамей Смыр в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как отсутствие туристов сказалось на работе объекта и готова ли пещера принимать гостей в условиях пандемии.

Радио Смыр о Новоафонской пещере в пандемию: "отдыхает", как и в годы войны в Абхазии

Новоафонская пещера закрыта для посетителей с 20 марта. По словам заместителя директора туробъекта, все сотрудники пещеры с мая отправлены в неоплачиваемый отпуск.

"Пока мы могли, заработная плата выплачивалась всем работникам, однако на данный момент все сотрудники отправлены в неоплачиваемый отпуск. Ситуацию все поняли, приняли. В день в курортный сезон мы принимали до 2000 человек, пик приходился на август месяц, но сейчас пещера "отдыхает", такое было только в годы Отечественной войны народа Абхазии", - отметил Смыр.

По словам заместителя директора, пещера в любой момент готова принять гостей.

"В неделю три раза заходим и проверяем ее - помыть дорожку, посмотреть освещение, проверяем электропоезда, мы постоянно следим и контролируем процессы, которые проходят внутри пещеры. Как откроется граница и пойдет турист, мы с первого дня можем его принять. Ели будут какие-то ограничения, как вводятся во всем мире, маски, перчатки, мы готовы и их принять. Мы готовы начать работать на любых условиях и выполнять все предписания", - отметил Смыр.

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