Такие обстоятельства: Шашура о военно-патриотическом лагере "Нерс"

О работе военно-патриотического лагеря "Нерс", о том, чему в нем обучают детей и подростков, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель лагеря, председатель Федерации военно-тактических игр Республики Абхазия Денис Шашура.

Радио Такие обстоятельства: Шашура о военно-патриотическом лагере "Нерс"

В Гагрском районе, в Бзыбской средней школе № 2, проходит молодежный военно-патриотический лагерь "Нерс". В этом году в лагере три смены, первая уже выпущена. Дети от 10 до 17 лет отдыхают и проходят в лагере спортивную подготовку, также внимание уделяется их патриотическому воспитанию. Лагерь назван в честь кавалера ордена Леона, подполковника Центра специального назначения Абхазии Эдуарда Нерсесяна, погибшего при исполнении служебных обязанностей в январе 2015 года в Галском районе.

По словам руководителя военно-патриотического лагеря "Нерс" Дениса Шашуры, "дедовщины" в лагере нет.

"Не может быть "дедовщины" априори. У нас старшие помогают младшим, а младшие прислушиваются к старшим. Кстати, это то, от чего в обществе потихоньку уходят, у нас это прививается. Нас так инструкторы воспитали. В лагере дети разного социального положения", - рассказал Шашура радио Sputnik Абхазия.

По его словам, для детей обычно "переломным" является второй день пребывания в военно-полевом лагере, от утреннего подъема и непривычного распорядка дня чувствуется сильная усталость.