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Хишба о туризме в Абхазии: это локомотив экономики

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Ситуация с коронавирусом в Абхазии (612)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200721/1030577086/Khishba-o-turizme-v-Abkhazii-eto-lokomotiv-ekonomiki.html

Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба на заседании Общественной палаты республики высказал мнение, что Абхазия должна пойти на вынужденные меры и открыть границу для туристов именно ради благосостояния своих граждан.

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Хишба о туризме в Абхазии: я не экономист, но понимаю, что кроме сезона у нас ничего нет

Курортный сезон в Абхазии и возможность открытия границы для туристов стали темой заседания Общественной палаты в Сухуме.    

"Самое главное - это здоровье наших граждан, но и их благосостояние тоже. Сложно переоценить значимость въездного туризма для Абхазии, это реальный сектор экономики, ничего более у нас нет, это локомотив экономики. Недооценивать значимость сезона сложно, от этого реально зависит жизнь нашей республики. Около 20 тысяч человек напрямую задействованы в курортной отрасли, это 20 тысяч семей, плюс еще мультипликативный эффект, который они дают в торговле. Большая часть населения Абхазии, если даже они не живут в курортных районах, зависят от сезона, денежная масса здесь появляется именно летом. Я согласен с врачами, что есть опасность, но весь мир пошел по какому-то пути. Когда мы разрабатываем правила, мы смотрим на опыт других стран. Те страны, которые перенесли серьезные вспышки, идут на открытие границы, они вынуждены идти на это именно ради благосостояния своих граждан. У нас с этим сложнейшая ситуация. Я, может быть, не экономист, но прекрасно понимаю, что, помимо сезона, нет ничего, и это правда жизни. У нас нет таких производств, которые могут обеспечить наших граждан. Если инфекция будет распространяться по миру и дальше, Абхазии не избежать проникновения ее на нашу территорию. Я надеюсь, что те правила, которые разработаны нами, прохождение границы с СOVID справками позволят нам избежать и минимизировать попадание инфекции в Абхазию", - сказал Хишба на заседании Общественной палаты республики в Сухуме.  

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Ситуация с коронавирусом в Абхазии (612)


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