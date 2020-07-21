Такие обстоятельства: Шамба рассказала, как хоровая капелла стала ее домом

В этом году Государственная хоровая капелла Абхазии будет праздновать свой юбилей, 50 лет. Народная артистка Абхазии, солистка капеллы Манана Шамба в эфире радио Sputnik рассказала, как нашла свою судьбу в хоре и почему не представляет свою жизнь без песни.

Радио Такие обстоятельства: Шамба рассказала, как хоровая капелла стала ее домом

Артистка Манана Шамба уже 46 лет поет в Государственной хоровой капелле Абхазии и считает ее своим родным домом.

"Для нашей семьи капелла – дом, потому что мы там встретились с супругом, моя дочь работает там уже 25 лет. Она еще школьницей пришла в капеллу. Дети мои выросли за кулисами, знали весь наш репертуар. Все разговоры в доме вокруг капеллы, мы переживаем за ее судьбу, за будущее, капелла у нас на первом месте", - признается Шамба.

Многоголосье - самое лучшее, что есть в музыке, а петь в хоре для меня - счастье, сказала Шамба в беседе на радио.

"Я и солисткой стала, и преподаю в училище – это все я делаю с удовольствием, но когда я пою в хоре, то у меня совсем другие ощущения, для меня счастье петь в хоре. Мы и дома хором поем, ни один праздник не проходит без песни, мы без этого не представляем свою жизнь", - отметила Шамба.

В 2019 году Государственной хоровой капелле Абхазии исполнилось 50 лет. Празднования в честь юбилея были перенесены на этот год.

Государственная хоровая капелла Абхазии была создана 1969 году при активном содействии известного абхазского композитора, видного музыкального общественного деятеля Алексея Чичба. В разное время руководителями капеллы были Ражден Гумба, Алексей Чичба, Вадим Судаков, Вячеслав Айба и Нодар Чанба.

Коллектив неоднократно выступал на лучших концертных площадках, таких как Домский Собор в Риге, Смольный собор в Санкт-Петербурге, Дом органной музыки в Киеве, Центральный дом работников искусств в Москве и других. Хоровая капелла Абхазии – единственный коллектив в мире, который уже почти 40 лет выступает в Новоафонской пещере. Основная концертная площадка хора — зал Пицундского храма, построенного в XI веке, здесь хоровая капелла выступает в сопровождении органа.