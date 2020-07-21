Лакербая о Владимире Авидзба: много сделал, чтобы в Турции стали понимать боль Абхазии

Радио Лакербая о Владимире Авидзба: много сделал, чтобы в Турции стали понимать боль Абхазии

20 июля ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии, кандидат исторических наук, государственный деятель республики, дипломат, член Союза журналистов СССР и Абхазии Владимир Авидзба. Об этом сообщает Союз журналистов Абхазии.

Вспоминая о своем друге и коллеге, Леонид Лакербая выразил сожаление о том, что уходят люди, о которых современная молодежь знает очень мало.

"Очень обидно, что мало людей, особенно молодых, сегодня знают, кто такой Владимир Джамалович. Жаль, что в наше скоротечное время, в этой суете, уходят люди, которые не смогли о себе высказать то, что должны были высказать. Я давно знал Владимира Джемаловича, но непосредственно с ним контактировал после того, как он был назначен наши представителем в Турции. 20 лет этот человек вел колоссальную работу в Турции и пользовался у нашей диаспоры огромнейшим авторитетом. Он вел колоссальную работу не только среди нашей диаспоры, а вообще в турецком обществе. Слушания в турецком парламенте были организованы с его помощью, подъем нашей диаспоры. Сюда приезжало большое количество достойных людей из нашей диаспоры. Любовь к Абхазии этнических абхазов мобилизовал Владимир Авидзба. И эта любовь позволяла им в то сложное время доводить до турецкого руководства позицию, которую отстаивала наша страна. Он много сделал для того, чтобы Турция стала понимать и чувствовать ту боль, которую испытывала Абхазия в войну и после войны, особенно в годы блокады в первые годы", - сказал Лакербая.

Владимир Джамалович Авидзба родился 25 июня 1937 года в селе Эшера Сухумского района.

В разные годы был на комсомольской и партийной работе, заведующим отделом и заместителем редактора газеты "Апсны капш", работал в аппарате Абхазского обкома партии, заведовал отделом пропаганды и агитации, был первым секретарем Ткуарчалского горкома партии, секретарем Абхазского обкома партии по идеологии.

Избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР трех созывов. С 1994 по 2014 годы Владимир Авидзба был полномочным представителем Абхазии в Турецкой Республике, ему присвоен высший дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол. В последние годы работал в Абхазском институте гуманитарных исследований. Награжден орденами "Ахьдз-апша" III степени и "Знак Почета", медалями СССР.