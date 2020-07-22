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Смирнов о бойкоте Игр-80: помешал рекорду по числу участников, но не спортивным успехам

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В Советском Союзе была готова вся инфраструктура для проведения Олимпиады с участием 140 стран, но давление западных стран и последующий бойкот все изменили, поделился воспоминаниями почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов.

Радио
Смирнов о бойкоте Игр-80: помешал рекорду по числу участников, но не спортивным успехам

О том, как восприняло бойкот Олимпиады-80 мировое сообщество, в эфире радио Sputnik поделился воспоминаниями почетный президент Олимпийского комитета России, почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов.

"Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэйсиде, выступает вице-президент США. И сразу агрессия, бойкот… То есть, идет политическая речь. Это невероятную негативную реакцию вызвало со стороны членов МОК. И я тогда впервые (а я уже девятый год входил в МОК) поверил, что Олимпийский комитет в приоритет ставит олимпийское движение, хотя туда входили послы, политики, монархи… По сути дела, они единогласно отвергли бойкот", — рассказал Смирнов. 

По его словам, власти СССР изначально рассчитывали, что в Олимпиаде-80 впервые в истории примут участие 140 стран. До этого рекорд был в Мюнхене — 124 государства. В Советском Союзе все было готово, чтобы принять все страны-члены олимпийского движения, но не сложилось.

"Вместо этого было всего 80. И те страны, которые даже вопреки давлениям своих правительств послали спортсменов, конечно, были ослаблены. Потому что те, кто представляли армейские, военные или полицейские клубы, как госслужащие были вынуждены подчиниться. Тем не менее, было установлено 36 мировых рекордов. И МОК дал высочайшую оценку", — поделился воспоминаниями Смирнов.

Специальный проект, посвященный 40-летию Олимпийских игр, стартовал на 13 сайтах Sputnik в странах бывшего Советского Союза. В проекте использовано множество форматов, в том числе рассказы очевидцев и участников Игр.

 



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