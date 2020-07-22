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Гражданин и начальник: Агрба о реализации Инвестпрограммы в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200722/1030588208/Grazhdanin-i-nachalnik-Agrba-o-realizatsii-Investprogrammy-v-Abkhazii.html

Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как воплощается в жизнь Инвестпрограмма содействия социально-экономическому развитию Абхазии 2020-2022.

Радио
Гражданин и начальник: Агрба о реализации Инвестпрограммы в Абхазии

Как повлияла пандемия на реализацию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы, какие объекты в нее вошли и с чего планируется начать, рассказал глава УКС республики Тимур Агрба.

В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в 2020 году планируется приступить к реализации 35 объектов, сообщил Агрба.  

В 2020 году акцент будет сделан на ремонт и строительство дорог, водоснабжение и энергетику.

"Никаких корректировок в Инвестпрограмму из-за пандемии мы не вносили, постарались оставить весь список. Более того, планируем какие-то объекты из 2021 года заложить в 2020 году", - отметил Агрба.

Начальник Управления капитального строительства также отметил, что конкретные сроки реализации объектов еще не назначены, так как еще необходимо определить подрядные организации. Если деньги, заложенные в программу, не будут освоены в указанный срок, то они переносятся на следующий год, объяснил Агрба.

 



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