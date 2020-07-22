Коньков об обвинении Китая в краже вакцины у США: кому война, а кому – мать родная

Радио Коньков об обвинении Китая в краже вакцины у США: кому война, а кому – мать родная

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум китайским гражданам во взломе компьютерных систем сотен организаций, включая правительственные. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным американских властей, в некоторых случаях хакеры действовали исходя из собственной выгоды, в других — по поручению китайских спецслужб или правительства. В Минюсте указывают, что они украли терабайт данных, которые представляют угрозу для США.

Политолог Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что придумать обвинения в попытке украсть вакцину - это новая тема, которая будет становиться все более распространенной.

"Если ты обвиняешь кого-то в том, что у тебя пытались украсть вакцину, значит, тем самым подчеркиваешь свою значимость и важность, значит, было, что у тебя красть, значит у тебя есть вакцина, готовое или почти готовое решение. Тем самым нагнетается информационный шум вокруг того, что есть какое-то достижение, на которое пытаются охотиться. Понятно, что хакерство – это повседневная реальность современного информационного пространства. Они есть повсеместно, с ними идет борьба. Здесь речь идет о создании информационного заголовка, который можно будет эффективно тиражировать, распространять и всячески масштабировать. Никаких имен и подробностей, очевидных доказательств того, что конкретные люди могут быть в чем-то виноваты. Это все продукт современного информационного противостояния… Пару месяцев назад, когда поднималась пандемия, в экспертной среде было много дискуссий с тезисом, что мир никогда не будет прежним. Но прошло время, мы все пережили этот период и видим, что мир остается прежним даже при таких неожиданных "черных лебедях", даже при событиях, которые, вроде бы, должны все перевернуть с ног на голову и наконец научить всех уму-разуму, смотреть в корень и делать правильные вещи. Мир остается прежним, в нем также доминируют силы, которые конкурируют друг с другом не на жизнь, а на смерть, которым "для кого-то война, а кому мать родная". Поэтому любая тема, любой провоцирующий интерес людей инфоповод является лишь возможностью для того, чтобы продолжать выяснять отношения, продолжать наказывать неугодных", - сказал политолог.

Ранее в июле в Великобритании заявили, что российская разведка провела кибератаки в отношении организаций, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса. Национальный центр кибербезопасности страны (NCSC) указывал, что взлому подверглись серверы нескольких учреждений в разных странах. Из соображений безопасности там отказались раскрыть названия пострадавших организаций. В Кремле утверждали, что Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам.