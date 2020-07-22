Владелец гостиницы в Абхазии: открыться нереально с экономической точки зрения

Радио Владелец гостиницы в Абхазии: открываться с экономической точки зрения нереально

Согласно постановлению президента Абхазии, режим ограничений на государственной границе с Россией продлен до 28 июля.

СЭС Абхазии разработала рекомендации для работы гостиниц в условиях возможного распространения коронавирусной инфекции.

Среди этих требований - отдыхающие при заселении обязательно должны иметь при себе справку, что они не больны коронавирусом, весь персонал тоже должен будет получить такие справки не позднее, чем за семь дней до того, как приступят к работе, при заселении (а потом раз в день) у всех будет измеряться температура, заселять в номера будут по одному человеку за исключением семей или сопровождающих, расстояние между столами в гостиничных столовых и кафе должно быть не менее двух метров, в закрытых помещениях при скоплении людей все должны носить маски.

Своим мнением о том, насколько эти требования посильны для гостиниц, в эфире радио поделился владелец гостиницы в Новом Афоне Владимир Бильдин.

"Мне непонятно, насколько обоснованы эти меры, насколько действительна справка. Человек может сдать анализы и коронавирус может не сразу подтвердиться. Что нам делать, если мы исполним все мероприятия, а человек заболеет? Закрывается отель, и мы должны содержать людей, по логике и по-человечески. Поэтому считаю, что документ недоработан", - считает Бильдин.

Непонятная ситуация со сроками открытия границы отразилась на решении об открытии гостиницы в случае снятия ограничений для туристов.

"Мы не знаем, когда откроется граница. Людей надо приглашать на работу, а полсезона уже ушло. Постоянных людей мы не держим, потому что работа сезонная, с мая по сентябрь, срывать с места тоже не можем тех, кто уже какую-то работу нашел. А мы сорвем и не знаем, что будет дальше. Мы не будем открываться, потому что очень большие риски. Многие откроются. Но если все реально посчитать, то мы не сможем. Чтобы оправдать сезон, надо работать три месяца, а получается в лучшем случае полтора-два. Считаю, что все на сегодня нереально с экономической точки зрения. На хлебе и воде не сидим, но жалко людей, которые у нас работали – они уже не имеют стабильного дохода, как было каждый год. Не смертельно, но все плохо. Люди выживут, но хорошего мало".