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Хинтба о юбилее спектакля "Тартюф" в РУСДРАМе: раскрылся талант целого поколения актеров

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200724/1030606630/Khintba-o-yubilee-spektaklya-Tartyuf-v-RUSDRAMe-raskrylsya-talant-tselogo-pokoleniya-akterov.html

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью Sputnik Абхазия рассказал, в чем актуальность комедия "Тартюф" и почему этот спектакль остается в репертуаре театра.

Радио
Хинтба о юбилее спектакля "Тартюф" в РУСДРАМе: раскрылся талант целого поколения актеров

Показ комедии "Тартюф", приуроченный к 20-летию спектакля, пройдет в РУСДРАМе в пятницу, 24 июля. 

"Пьеса актуальна уже столетия, классика. Тема лицемерия, лжи, двуличия, игры на человеческих слабостях, все это очень актуально и по сей день. В этом спектакле, который был поставлен 20 лет назад и явился дипломным спектаклем первого набора театральной студии при нашем театре, в нем как раз раскрылся талант целого поколения актеров, многие из которых сегодня составляют костяк труппы нашего театра. Мы этим спектаклем очень дорожим, это последняя режиссерская работа Амирана Читанава, человека, который был одним из создателей театра, он очень рано ушел из жизни, сразу после премьеры этого спектакля, он был мастером актерского курса. В память о нем, так как этот спектакль очень много лет пользуется большим зрительским успехом, и чтобы сохранить некую историческую преемственность с тем временем, мы этот спектакль держим в репертуаре, и он уже много лет с успехом играется", - отметил Хинтба.          



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