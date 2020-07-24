Авидзба о предстоящем субботнике в Сухуме: надеемся на активность молодежи

Радио Авидзба о субботнике в Сухуме: надеемся на активность молодежи

25 июля администрация города Сухум совместно с благотворительным движением "Послы доброй воли Абхазии" проведет в столице субботник.

По словам замдиректора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслана Авидзба, субботник планируют провести на Сухумской горе, территории железнодорожной станции "Гумская".

"Смотровая площадка на "фуникулере" является визитной карточкой города, стараемся поддерживать силами администрации, но бывают случаи, когда жители устраивают там стихийные пикники и оставляют за собой мусор…не всегда можно за этим уследить. Хотелось бы, чтобы это место содержалось в чистоте, для чего периодически и организовываются такие мероприятия", - сказал Авидзба.

Он призвал всех неравнодушных граждан принять участие в субботнике.

"Если каждый в этот день выйдет и хотя бы перед своим двором мало-мальски уберет, то это будет заметный вклад в чистоту нашего города", - сказал Авидзба.

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы выразил надежду на то, что жители примут активное участие в субботнике.

"Я знаю, что молодежь очень активная… совершенно ясно представляю, что город свой будут держать в любви и чистоте, поэтому на них огромная надежда, и в данном случае они являются нашей опорой", - сказал Авидзба.

Он сообщил, что участки, которые будут расчищаться, предварительно осмотрены, подготовлен необходимый инвентарь.