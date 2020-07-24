23:37 24 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.60
  • EUR83.10
Поиск
Виталий Федоренко - директор футбольной лиги Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дополнительное время: Федоренко о значении мини-футбольных турниров среди ведомств

Радио
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200724/1030613546/Dopolnitelnoe-vremya-Fedorenko-o-znachenii-mini-futbolnykh-turnirov-sredi-vedomstv.html

Главный специалист по футболу Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии Виталий Федоренко в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как в Сухуме удалось организовать открытый любительский турнир по мини-футболу среди ведомств.

Радио
Дополнительное время: Федоренко о значении мини-футбольных турниров среди ведомств

Абхазии в эти дни проводится открытый любительский турнир по мини-футболу среди ведомств. Участие в нем принимают 24 команды. Этот мини-турнир удалось организовать сразу после снятия запрета на проведение культурно-массовых мероприятий в республике.

"После того, как началась пандемия, все мы находились в изоляции, до сих пор граница закрыта, предпринимаются попытки организовать для людей нормальный образ жизни. Поэтому было принято решение провести турнир по мини-футболу среди любителей, чтобы объединить все ведомства республики в этом виде спорта. Во всех организациях и предприятиях сегодня проводится мало спортивных мероприятий, в таких структурах, как МЧС и МВД нет спортивных отделов, поэтому было принято решение провести такое мероприятие. Откликнулось 24 команды", - рассказал Федоренко.

Турнир по мини-футболу завершится 3 августа.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Символ единства: как Сухум отметил День флага
Легендарный спорткомплекс “Олимпийский” сносят в Москве
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться