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Селекционер про квадратные арбузы, гибрид человека с растением и ГМО

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200725/1030613094/Selektsioner-pro-kvadratnye-arbuzy-gibrid-cheloveka-s-rasteniem-i-GMO.html

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Радио
Селекционер про квадратные арбузы, гибрид человека с растением и ГМО

Квадратные арбузы, гибрид картофеля с помидором и даже гибрид человека с растением. На что способны современные селекция и генетика? Можно ли создать "идеальное" растение, которое будет неприхотливо, устойчиво к заболеваниям, с большими и вкусными плодами? И почему с ГМО всё не так однозначно? Объясняет доктор биологических наук Алишер Тураев.

Можно вывести любое растение, на которое хватит фантазии? А создать сорняк специально? Могут ли растения, подобно людям и животным реагировать на внешние раздражители и вести себя разумно? И о чем, по его мнению, мечтают все современные биологи?

Отвечает профессор генетики и селекции растений Алишер Тураев:

01:30 "Незнайка на луне": можно ли вывести вкусные, полезные и большие растения

04:20 Самые пушистые и добрые волки стали собаками: с чего начиналась селекция

06:20 От визуального отбора до замены генов. На что способна современная генетика

11:00 Вес плода обратно пропорционален устойчивости к болезням? Можно ли создать идеальное растение?

14:00 "Говорить "я за ГМО" или "я против ГМО" может только несерьезный человек". В чём всё-таки подвох?

19:00 Можно ли специально создать вредные растения?

22:00 А "оружие" против сорняков?

24:00 Возможно ли восстановить исчезнувшие растения?

26:30 У растений тоже поднимается температура: могут ли они на нас реагировать?

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