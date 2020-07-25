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Подкаст ЯсноПонятно.

"ЯсноПонятно": астрология - почему люди верят в антинаучные практики

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200725/1030613229/YasnoPonyatno-astrologiya---pochemu-lyudi-veryat-v-antinauchnye-praktiki.html

Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.

Радио
"ЯсноПонятно". Астрология: почему люди верят в антинаучные практики

На личном не складывается из-за ретроградной Венеры, на работе всё не очень, потому что начальник — овен, а кризис тридцати приходит из-за "возвращения Сатурна". Почему нам так удобно перекладывать на "звёзды" ответственность за свою жизнь и решения, если астрология официально признана лженаукой?

Астрологи заявляют, что могут предсказывать будущее конкретного человека и события, значимые для целых государств, но на деле это ещё один способ заработать на доверчивости? Знак зодиака может влиять на характер и поведение? Или это всё не больше, чем просто общие слова, которые мы трактуем так, как нам удобно?

Лина, Ваня и Ксюша пытаются понять, "совместимы" ли они. Эксперт эпизода — кандидат философских наук, доцент культурологии Константин Дараган объясняет, почему астрология не делает пророчеств и чем она занимается на самом деле.

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Темы:
Подкасты РИА (361)


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