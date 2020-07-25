"Страхи/Ошибки": как извлечь пользу из стресса

Стресс — нормальная реакция организма. Он помогает адаптироваться, например, к крику начальника и проблемам на работе, пережить развод или глобальную пандемию. По-факту, стресс ежедневно делает нас лучше. Но почему иногда он придаёт сил и азарта, а порой так изматывает? Как извлечь пользу из этих состояний и переосмыслить опыт карантинных месяцев?
Канадский эндокринолог Ганс Селье, который сформулировал концепцию стресса, считал его "специями жизни". В то же время доказано, что хронический стресс провоцирует рак и болезни сердца. Как различать, какой стресс — хороший, а какой — вредный и что происходит с нашим организмом в критических ситуациях?
Вместе с клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко учимся техникам стабилизации и разбираемся, в чём польза стресса.
1:05 Что происходит с нашим организмом, когда мы испытываем стресс
2:45 Как убивает хронический стресс
4:55 О разделении стресса на полезный и вредный
6:45 В чём же польза стресса
7:40 Что делать, если стресс вызывают только некоторые ситуации (например, публичные выступления)
10:50 О техниках стабилизации и "ритуалах входа"
12:50 Как пережить последствия стресса после карантина
15:40 Что такое трансгенерационные травмы (передающиеся из поколения в поколение)
20:20 Как переосмыслить случившийся с нами на карантине стресс
23:05 Какие ошибки мы совершаем, испытывая стресс
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