"Страхи/Ошибки": как извлечь пользу из стресса

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки": как извлечь пользу из стресса?

Стресс — нормальная реакция организма. Он помогает адаптироваться, например, к крику начальника и проблемам на работе, пережить развод или глобальную пандемию. По-факту, стресс ежедневно делает нас лучше. Но почему иногда он придаёт сил и азарта, а порой так изматывает? Как извлечь пользу из этих состояний и переосмыслить опыт карантинных месяцев?

Канадский эндокринолог Ганс Селье, который сформулировал концепцию стресса, считал его "специями жизни". В то же время доказано, что хронический стресс провоцирует рак и болезни сердца. Как различать, какой стресс — хороший, а какой — вредный и что происходит с нашим организмом в критических ситуациях?

Вместе с клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко учимся техникам стабилизации и разбираемся, в чём польза стресса.

1:05 Что происходит с нашим организмом, когда мы испытываем стресс

2:45 Как убивает хронический стресс

4:55 О разделении стресса на полезный и вредный

6:45 В чём же польза стресса

7:40 Что делать, если стресс вызывают только некоторые ситуации (например, публичные выступления)

10:50 О техниках стабилизации и "ритуалах входа"

12:50 Как пережить последствия стресса после карантина

15:40 Что такое трансгенерационные травмы (передающиеся из поколения в поколение)

20:20 Как переосмыслить случившийся с нами на карантине стресс

23:05 Какие ошибки мы совершаем, испытывая стресс

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