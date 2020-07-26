"Это надолго": роль отца в жизни ребенка

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Радио "Это надолго": роль отца в жизни ребенка

"Сразу видно рос без отца", "ремня отцовского не хватает", "девочки выбирают мужей, похожих на своих отцов". Столетиями отцовство было "дистантным". Трагические годы войн и кризисов только усилили эту тенденцию. Разбираемся, насколько сильно детям нужны отцы и почему в нашей стране пока что все сложно с вовлеченным отцовством.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что нужно делать сегодняшним папам, где искать новые модели отцовства и почему лучше совсем без отца, чем "хоть с каким-нибудь".

Мы много говорим о том, что отец — такой же родитель на уровне с мамой. Но вопрос "помогает ли вам муж с детьми?" продолжает звучать. Почему папы часто остаются на втором плане и кто в этом виноват? Как наличие или отсутствие отца влияет на взрослую жизнь и самоощущение детей?

Об этом Настя и Лина спрашивают у психолога и семейного терапевта Вячеслава Москвичева.

Что такое "контрабанда отцовской любви" и как быть, если папа не хочет вовлекаться в процесс воспитания, читайте здесь.

Всем, кто планирует детей или уже стал родителями, рекомендуем телеграм-канал "Клуб детских экспертов" , где вы поймёте, почему нас самих часто лечили, учили и воспитывали не совсем правильно.

2:20 Как меняется роль и положение отцов прямо сейчас

5:25 Какими были отцы в России: от 19 века и до наших дней

8:00 Новая тенденция: вовлечённое отцовство

9:30 Есть ли у детей реальная потребность в отцах

10:50 Почему проблема "безотцовщины" воспринимается всегда трагично

12:40 О заблуждениях: "как же ты без отца?", "хоть какой, но мой"

14:30 Стереотипы о взрослении мальчика без отца

16:30 Об отцовской суровости и идее наказаний

19:00 Новые возможности и модели: шанс быть другими отцами

22:50 Обида взрослого человека на отца: как исправить

26:00 Почему в реальности отцы сожалеют, что не могут быть другими

27:30 Что нужно делать сегодняшним отцам, чтобы стать вовлечённым родителем

29:05 Что почитать о мужском опыте родительства

32:00 О помехах для нового отцовства

33:20 О дискриминации отцов и их праве на родительство

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