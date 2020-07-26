Не верю: деноминация рубля, "Хабиб завершил карьеру", Китай все скрывал

Правда ли, что в России могут провести деноминацию рубля в 100 раз? Неужели Хабиб Нурмагомедов уходит из спорта? И как получилось, что пульты от телевизоров приравняли к электронным сигаретам ( и это не фейк)?

Радио Не верю: деноминация рубля, "Хабиб завершил карьеру", Китай все скрывал

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали

02:00 “В России предложили провести деноминацию рубля”. Как появился этот вброс, и почему его подхватили - обсуждаем с telegram-каналами “Кубышка” и “Кстати”

09:35 Правда ли, что Хабиб Нурмагомедов решил завершить карьеру? На какой почве возникли эти спекуляции - разбирает комментатор UFC TV Давид Багдасарян

15:02 Фейк или правда: в Томске обсуждают фотографии, где на полу местного морга свалены мешки с телами ( мнение главреда РИА “Томск” Татьяны Свинцовой )

19:27 “Неизвестная пневмония” в Казахстане. Что это такое - объясняет корреспондент SputnikКазахстан Ксения Воронина

26:40 Пульты от телевизоров приравняли к электронным сигаретам: как такое может быть

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