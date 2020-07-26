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Женщина-снайпер. О работе в уголовном розыске и первом выстреле

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200726/1030619919/Zhenschina-snayper-O-rabote-v-ugolovnom-rozyske-i-pervom-vystrele-.html

В 23 года она уволилась из-за рождения сына. Сейчас Анна работает в рекламном агентстве, ходит в спортзал и иногда вспоминает о том, что было почти 20 лет назад.

Радио
Женщина-снайпер. О работе в уголовном розыске и первом выстреле

Вторая чеченская война, особо тяжкие преступления, серьезные травмы – то, с чем пришлось столкнуться Анне Раншаковой за три года работы в уголовном розыске. 
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