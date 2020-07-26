Женщина-снайпер. О работе в уголовном розыске и первом выстреле

В 23 года она уволилась из-за рождения сына. Сейчас Анна работает в рекламном агентстве, ходит в спортзал и иногда вспоминает о том, что было почти 20 лет назад.