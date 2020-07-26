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От спора до ора: не перейти черту в жаркой дискуссии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200726/1030619926/Ot-spora-do-ora-ne-pereyti-chertu-v-zharkoy-diskussii-.html

Как в эмоциональном споре, когда собеседник — манипулятор, и кажется, что сейчас на карту поставлено все (а именно: кто будет мыть посуду), придерживаться всех этих правил?

Радио
От спора до ора: не перейти черту в жаркой дискуссии

Не переходить на личности, не воспринимать аргументы на свой счёт, не перебивать оппонента и не бояться признать свою неправоту. 

"Ты просто еще слишком молодой". "Так поступали наши родители". "Если не согласишься, проект провалится". Как распознать логические уловки и манипуляции? Возможно ли добиться, чтобы агрессивный оппонент услышал реальные аргументы? Как научиться слышать самому? И в какие споры лучше вовсе не ввязываться?
Ваня, Лина и Ксюша разбираются, как в спорах с близкими, коллегами или троллями в интернете не перейти на ор. Руководитель клуба парламентских дебатов НИУ ВШЭ Мария Рыбникова объясняет, как дискутировать с "диванными экспертами".
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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