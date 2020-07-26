Переработка космического мусора: трата сил или выгода?

Вокруг Земли вращаются тысячи тонн неактивных спутников и их обломков. С одной стороны, это угроза. С другой – это техника и ценное вторсырье на миллионы долларов. Так что такое космический мусор: ядовитая клетка или новые возможности?

Радио Переработка космического мусора: трата сил или выгода?

В чем главная опасность космического мусора, и почему в ближайшее время она значительно вырастет? Кто и как предлагает избавляться от космического мусора, и что сегодня мешает начать этот процесс? Можно ли космический мусор не уничтожать, а перерабатывать и использовать для строительства – на Земле, на орбите, на других планетах?

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