Такие обстоятельства: политолог о раскрытии потенциала Абхазии

О том, какие перспективы могут быть у Абхазии в сложившихся условиях, как грамотно использовать потенциал и ресурсы страны в эфире радио Sputnik Абхазия размышлял политолог, завкафедрой теории права Сочинского института РУДН Беслан Камкия.

Радио Такие обстоятельства: политолог о потенциале Абхазии

В каждой стране кризис имеет свое лицо. Каковы его особенности в Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал политолог Беслан Камкия. По его словам, сейчас происходит кризис не только экономический, но и политический, социальный и духовный.

"Если говорить о кризисе экономическом, то он идет еще с 2008 года. Модель мировой экономики строится на либералистском проекте, где доллар является мировой валютой и все экономики стран подстраиваются. Эта модель дала о себе знать как кризисная, еще с 2008 года. По сей день кризис тянулся, "латался" и совпал с коронавирусом. Возможно, он усугубил и раскрыл все те симптомы и недостатки модели, в которой господствуют мировые финансовые системы, им подчиняются национальные экономики. Поэтому создалась картина, в которой существуют мировые финансовые центры – развитые экономический системы, и второй мир – периферийный мир, где экономики в основном находятся в зависимости от международных институтов. Россия в этой ситуации оказалась в подчиненных ролях. Экономика Абхазии зависит от России, так как мы сопредельные и у нас рублевая зона, и экономические связи только с Россией. Возникает ситуация, когда Россия и Абхазия в той связке, в которой мы находимся, должны искать собственные пути развития", - отметил Камкия.

Чтобы экономика Абхазии "завелась", нужен государственнический подход.

"Смысл госуправления в том, чтобы раскрыть экономические, человеческие и социальные ресурсы. Если государственное управление не запустит механизм саморазвития, то оно не имеет смысла", - сказал Беслан Камкия.