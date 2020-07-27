Завьялова о Саиде Делба: ей было не место на войне, но она хотела все увидеть

Радио Завьялова о Саиде Делба: ей было не место на войне, но она хотела все увидеть

Сегодня исполняется 55 лет со дня рождения поэтессы, журналистки, участницы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Саиды Делба. 30 ноября 1992 года во время боя в селе Меркула Очамчырского района она получила смертельное ранение, спасая тяжелораненых.

Ирина Завьялова была рядом с Саидой Делба, когда ее ранили.

"Мы с ней были медсестрами в батальоне Лакута. Очень маленькая, хрупкая, слабенькая, но человек большой души и силы воли. Я всегда говорила: "Сая, тебе там нечего делать, ты лишний километр пешком пройти не можешь". Но она отвечала: "Все, что происходит в моей стране, особенно в самые плохие для нее дни, я должна видеть собственными глазами, я должна быть рядом, чтобы со мной ни случилось. Я должна все видеть сама. Как я могу о чем-то писать, если я это не видела своими глазами?" Только поэтому ее взяли в эту группу. И во время наступления Саида получила тяжелое ранение. Ей нельзя было туда ни в коем случае идти. Пошли бомбить самолеты, вертолеты. Мы залегли в чайной плантации. Мы весь день собирали раненых и убитых. А Саиду ранили, и она шла на своих ногах километра полтора до грузовика. Я держала ее под руку. Ей перемололо почти всю брюшную полость. Раненная в живот, она шла, говоря:"Ничего, ничего, помогите им. Вон вообще лежат, вы не видите? Я сама дойду, на меня не надо смотреть". Я представляю, с какой болью она шла. Потом ее вывезли на грузовике. Сделали операцию, которая вроде бы прошла успешно. Но после операции она прожила всего лишь сутки, не оправившись от шока. Буквально за несколько месяцев до этой операции она перенесла другую небольшую операцию. Если бы не это, возможно, все было бы совсем по-другому. Но просто организм не справился. Врачи стояли сутки возле нее, сделали все, что возможно. Был врач Шаповалов, который спас огромное количество наших ребят. Ей тоже делал операцию он. Буквально на моих глазах через сутки Сая умерла. Для меня это была первая потеря из девочек", - рассказала Ирина Завьялова.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Саида Делба находилась на Восточном фронте в качестве военного корреспондента и фронтовой медсестры. Похоронена была в поселке Акуарчапан Ткуарчалского района. За проявленную самоотверженность посмертно была награждена орденом Леона.