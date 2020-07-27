Гражданин и начальник: Пилия о первых шагах на посту главы Гала

Исполняющий обязанности главы Галского района Константин Пилия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, с чего начнется его работа на новой руководящей должности.

Радио Гражданин и начальник: Пилия о первых шагах на посту главы Гала

Константин Пилия с 2012 года занимал должность председателя городского Собрания Сухума.

"Первым делом нужно определить приоритеты направления, и будем смотреть структуру администрации, чтобы работа была более оперативной, более действенной, надо уйти от бюрократии. Руководители и те чиновники, которые работали на местах, они должны работать оперативно. Буду смотреть, как они это делают, с какой душой, какой настрой у них, дисциплина, важно надлежащее отношение к своим обязанностям. Никогда не смотрел на политические пристрастия, будем смотреть на профессиональные качества. Для меня, как для руководителя, важно, чтобы в коллективе было полное взаимопонимание. Любые проблемы я готов обсуждать с любым человеком", - подчеркнул Пилия.

В беседе на радио Константин Пилия отметил, что был удивлен положением дел в Гале.

"Город очень чистый, люди работящие. Я сам намерен там оставаться, там жить, уже присмотрел жилье, где буду находиться всю рабочую неделю", - сказал Пилия в эфире радио Sputnik Абхазия.