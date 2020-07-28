Такие обстоятельства: Клименко о проверке гостиниц Абхазии Роспотребнадзором

Гендиректор парк-отеля "Амра" Елена Клименко в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как проходила проверка туробъектов Абхазии специалистами Роспотребнадзора и как будет организована работа гостиницы в случае, если границу с Россией откроют.

Радио Такие обстоятельства: Клименко о проверке гостиниц Абхазии Роспотребнадзором

Рабочая группа Роспотребнадзора работала в Абхазии с 23 по 26 июля.

"Мы благодарны членам комиссии, которые приехали, дали нам какие-то рекомендации. Они были доброжелательно настроены, поделились опытом, который складывается в Российской Федерации. Нам это было интересно. Проверка прошла. Будет оценен не только наш объект, но и другие средства размещения, представленные на территории республики. После этого решение будут принимать соответствующие ведомства. Специалисты должны оценить ситуацию со всех сторон, в том числе и со стороны подготовки медучреждений и прочих служб. Этот вопрос замыкается не только на возможностях и желаниях средств размещения, чтобы проработать хотя бы месяц или два в этом сезоне", - рассказала Елена Клименко.

По итогам своего визита в Абхазию 27 июля российские эксперты из Роспотребнадзора признали эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, а работу Республиканской лаборатории соответствующей мировым стандартам, сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии.

Ранее сообщалось, что вопрос о поэтапном открытии границы с Абхазией будет обсуждаться на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Москве 28 июля.