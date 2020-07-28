Амельченкова об акции "Сад памяти": стала поистине народной

В России состоялась международная акция "Сад памяти", в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. О том, где проходили мероприятия, рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Радио Амельченкова об акции "Сад памяти": стала поистине народной

В годовщину 75-летия Победы каждый из 85 субъектов РФ и свыше 50 стран поддержали инициативу Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. Было высажены деревья в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

По словам председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой, несмотря на пандемию коронавируса, международная акция "Сад памяти" состоялась и стала поистине народной.

"Мы достигли своей цели – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны… Это важно, что таким образом мы обеспечиваем связь поколений и сохраняем историческую память", - сказала Амельченкова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Она напомнила, что акция стартовала 18 марта в южных регионах страны и прошла в 85 субъектах государства. Последним принял участие Камчатский край, в котором из-за климатических условий невозможно было провести данное мероприятие раньше июля, пояснила Амельченкова.

По ее словам, мест посадок деревьев более 29 тысяч, всего в акции приняли участие больше 300 тысяч человек и задействовано порядка 25 тысяч волонтеров.

"Ключевые события проходили в городах-героях, в городах воинской славы, в знаковых местах. Так, например, "Сады памяти" появились у подножия Мамаева кургана, возле музея на Поклонной горе, у памятника Героям-панфиловцам в Волоколамске. Кроме того, акция проходила на территориях парков: в Сочинском национальном парке в память о погибших в годы войны мы высадили древний самшит", - рассказала Амельченкова.

Она отметила, что на открытии Ржевского мемориала к акции присоединился президент России, и вместе с главой Белоруссии они высадили деревья.

По словам председателя движения "Волонтеры Победы", 30 июня было принято решение о ежегодном проведении акции "Сад памяти", и в будущем одна из высадок пройдет на территории Брестской крепости в Белоруссии.

Абхазия приняла участие в международной акции "Сад памяти". В апреле на территории средней школы №13 города Сухум и в Агудзерской средней школе были высажены 40 деревьев. Ученики в дальнейшем могут ухаживать за ними, тем самым сохраняя память о подвиге своих прадедов в Великой Отечественной войне.

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