Викулов: плато заболеваемости COVID-19 на планете еще не пройдено

Радио Викулов: плато заболеваемости COVID-19 как планета еще не пройдено

ВОЗ созывает на этой неделе комитет по ЧС для оценки пандемии коронавируса.

"К сожалению, проблема новой коронавирусной инфекции связана с тем, что уповали на летнее сдерживание инфекции, потому что пандемии ранее никогда не происходили летом. Эта первая пандемия фактически, которая летом продолжает активно распространяться, вирус не сдерживается естественным ультрафиолетом, мы это видим и в странах Африки, и в Индии, и на юге США. Это странно, потому что действие ультрафиолета всегда оказывало сдерживающий эффект. Что касается распространения в целом, в некоторых странах есть благоприятная ситуация, включая положительную динамику в России, а в европейских странах ситуация разная. Говорить о том, что ситуация везде плохая - неправильно, но с точки зрения планетарного масштаба мы, как планета, не прошли пока еще плато. У нас осталось только Антарктида, свободная от COVID-19, и несколько маленьких островных государств, потому что туда практически турист не попадает", - отметил Викулов.

Главная проблемой инфекционист назвал то, что переезд туриста возможен именно в инкубационный период, соответственно, он может переносить эту инфекцию.

"Должен быть совершенно новый формат мониторинга для тех, кто прилетел или возвращается в свою страну. У нас туристы полетят с первого августа и думаю будет новый алгоритм, как они должны будет себя вести по возвращении. Открытие границы определяется напряженностью, количество заболевающих в сутки определяет, когда граница может быть открыта, и все эти показатели имеют значение, потому что если есть интенсивность, рост высокий, то о каком открытии границы идет речь. Уровень заболеваемости определяет, сколько нужно коек запланировать, сколько нужно специалистов задействовать, то есть множество организационных вопросов", - отметил Викулов в эфире радио Sputnik.