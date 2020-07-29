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Матуа о выявлении COVID-19 в Абхазии: пусть небольшой, но свой опыт уже есть

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200729/1030641459/Matua-o-vyyavlenii-COVID-19-v-Abkhazii-pust-nebolshoy-no-svoy-opyt-uzhe-est.html

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии, заместитель директора по научной работе НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа в эфире радио Sputnik рассказала, какой опыт приобрели в диагностике COVID-19 медики Абхазии.

Радио
Матуа о выявлении COVID-19 в Абхазии: пусть небольшой, но свой опыт уже есть

Золотым стандартом при выявлении COVID-19 в Абхазии остается ПЦР-диагностика, но при этом есть возможность узнать немного больше о вирусе и о его носителе, отметила Матуа в беседе на радио.

 

"Параллельно с появлениям РНК-вируса COVID-19 в середине мая у нас появилась возможность определять специфические антитела. Эти иммуноглобулины, то есть специфические антитела помогают в целом в интерпретации результатов обследуемых нами пациентов, но золотым стандартом при этом остается ПЦР-диагностика, а определение антител является неким вспомогательным специфическим методом. Обнаружение РНК-вируса методом ПЦР говорит об инфицировании пациента в данный момент. Пациент с таким результатом может быть активным выделителем вируса и заразить других, отрицательный результат по обнаружению РНК возбудителя в ПЦР и при этом положительный результат по выявлению антител класса IgG свидетельствует о перенесенной инфекции и наличии защитного иммунитета, такой пациент не опасен для окружающих и при вторичном столкновении с этой инфекцией либо не заболеет за счет выработанного иммунитета, либо заболеет в легкой форме. Повторное заражение проверить пока мы не можем. Положительный результат по выявлению антител класса М свидетельствует об остром периоде заболевания, обнаружение антител класса М и G при отрицательном результате по выявлению возбудителя в ПЦР-диагностике свидетельствует о недавнем перенесенном заболевании и формировании специфического иммунитета. При определении антител редко, но возможен ложноположительный результат. Стопроцентный диагноз пациенту по COVID-19 выставляют по ПЦР-диагностике по выявлению РНК самого возбудителя", - рассказала Матуа.

Мы имеем пусть небольшой, но уже свой опыт в диагностике COVID-19, отметила заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии.

"Большая часть наших пациентов, которых мы успели протестировать, наши переболевшие пациенты, за исключением одного, имеют защитные антитела. У одного антитела не выработались – это такая индивидуальная особенность его иммунной системы, вирус ушел, но антитела не выработались, но это не значит, что он не имеет иммунитета. В целом антитела у большинства вырабатываются", - сказала Матуа.

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