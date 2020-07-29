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Эпидемиолог о будущем коронавируса: будем с ним спокойно жить, как с корью

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200729/1030641910/Epidemiolog-o-buduschem-koronavirusa-budem-s-nim-spokoyno-zhit-kak-s-koryu.html

По словам завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, коронавирус превратится в распространенную инфекцию, против которой люди будут делать прививки или же приобретать иммунитет после болезни.

Радио
Эпидемиолог о будущем коронавируса: будем с ним спокойно жить, как с корью

Существенных изменений не произойдет, поскольку большая часть населения или переболеет и приобретет иммунитет, или будет вакцинирована, когда будет произведена эффективная вакцина. Так Покровский прокомментировал радио Sputnik заявление главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса о том, что мир не вернется к "старому нормальному состоянию, а в некоторых странах пандемия только набирает обороты".

"Будем с коронавирусом так же спокойно жить, как сейчас живем, скажем, с корью, надо только будет не забывать делать вакцинацию определенным группам населения. Но более существенных изменений, думаю, не произойдет", ― сказал Покровский.

По прогнозу Покровского, "будут подъемы, которые можно называть второй волной, но какой-то существенной разницы с первой не будет", при этом станет меньше мероприятий, которые раньше не давали никакого эффекта, к примеру, поливания улиц дезинфицирующим раствором и им подобных.



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