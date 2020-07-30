Такие обстоятельства: Жиба об обеспечении препаратами химиотерапии онкобольных

О том, как Фонд обязательного медстрахования будет сокращать долги перед "Абхазфармацией" и сколько ежемесячно необходимо фонду средств для обеспечения препаратами химиотерапии онкобольных, в эфире радио Sputnik рассказала председатель фонда Валентина Жиба.

Радио Такие обстоятельства: Жиба об обеспечении препаратами химиотерапии онкобольных

Долг Фонда обязательного медицинского страхования перед РУП "Абхазфармация" за последний период сократился с восьми до шести миллионов рублей. Около четырех миллионов рублей было затрачено на приобретение препаратов химиотерапии первой и второй линии онкобольных. Лекарства будут распределены на 345 человек, которых обеспечивает препаратами Фонд обязательного медстрахования и которые на данный момент состоят на учете.

"Мы встречались с премьер-министром и обсуждали, как можно помочь нашим гражданам в дальнейшем не прерывать лечение. Было принято решение о том, что Минздрав закупит лекарственные препараты для онкобольных на квартал. За это время в фонде накопятся средства, параллельно будем платить и обеспечивать больных", - сказала Жиба в эфире радио Sputnik Абхазия.

По ее словам, сложно сказать, на какой период времени хватит больным онкологией закупленных лекарственных препаратов, если в фонде не будет налоговых отчислений.

"Мы рассчитывали на квартал, но насколько это будет в полном объеме, я сегодня ответить не могу, потому что четыре миллиона - это недостаточная сумма для закупа на один квартал. В месяц более чем 2 миллиона 700 тысяч, до трех миллионов рублей обходилась нам это программа", - сказала Жиба.

По ее словам, за время пандемии увеличилось количество онкобольных, которые нуждаются в помощи.

"Вот, за полгода первичных у нас 140 человек, которые проходят через нашу программу, а есть еще третья линия онкобольных, которых мы уже семь-восемь лет перестали обеспечивать из-за недостаточности финансовых средств. Это дорогостоящее лечение, препараты для курсов лечения одного больного могли до трех-четырех миллионов рублей обойтись", - заметила Жиба.

Ранее начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медизделиями Минздрава Ахра Аджба сообщил, что в пятницу 25 июля, в Абхазию поступила первая партия лекарственных препаратов для онкобольных первой и второй линии. Перечень был составлен Национальным онкологическим центром. "Абхазфармация" поставила около 80% препаратов в Абхазию, которые готовы к выдаче пациентам. Оставшиеся 20% препаратов, по словам Аджба, будут поставлены на следующей неделе, и вопрос, связанный с химиотерапией первой и второй линии онкобольных, будет решен.