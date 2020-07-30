Филиппов: пандемия заставила пересмотреть работу гостиниц в Абхазии

О том, какие маркетинговые ходы придумывают представители гостиничного бизнеса, чтобы сохранить трудовой коллектив и хоть как-то продержаться в условиях закрытой границы, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор гостиницы Даур Филиппов.

Радио Филиппов: пандемия заставила пересмотреть работу гостиниц в Абхазии

Летний курортный сезон в Абхазии практически сорван, ограничения на пересечение туристами границы с Россией продлены до 4 августа распоряжением президента Абхазии Асланом Бжания. Гостиничный бизнес несет убытки. Однако некоторые владельцы отелей и развлекательных комплексов не опустили руки и предлагают свои услуги для местных отдыхающих.

"Пандемия заставила пересмотреть работу гостиницы, спасать коллектив и как-то выживать. Пришлось переориентироваться на внутренний туризм. Были сделаны определенные шаги. Мы снизили цены для организации семейного отдыха и разрешили гостям посещать бассейны без заселения. Прибыль плохая, но мы можем выплачивать заработную плату сотрудникам. Мы сделали все, что в наших силах. Но все плохо. Люди сейчас тоже особо не имеют возможности отдыхать, так как граница закрыта", - рассказал директор гостиницы, расположенной в Гудаутском районе, Даур Филиппов.

Своим коллегам он советует продвигать свой бизнес через социальные сети, которые сегодня хорошо работают.

"Прежде всего маркетинг, доступные цены и качественное обслуживание. Мы создали страницу в Instagram и начали привлекать людей. Так мы развились и люди о нас узнали. Сарафанное радио также имеет место, но в большинстве случаев это Instagram. Он хорошо работает, мы бы советовали его использовать", - поделился бизнесмен.