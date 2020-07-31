Хроленко о маневрах ЮВО: Россия - гарант стабильности и безопасности на Кавказе

Радио Хроленко о маневрах ЮВО: Россия - гарант стабильности и безопасности на Кавказе

Более пяти тысяч военнослужащих Южного военного округа проводят двусторонние батальонные тактические учения одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья. Маневры в рамках подготовки к масштабным учениям "Кавказ-2020" проходят в Дагестане, Северной Осетии-Алании, Чечне, а также на военных базах ЮВО в Абхазии и Южной Осетии.

"Эти учения трудно назвать широкомасштабными, но они очень эффективны. Именно батальонные тактические группы 58-й армии начинали принуждение Грузии к миру в августе 2008 года. Это достаточно серьезный инструмент влияния", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что России и ее союзникам на Кавказе, не нужно демонстрировать силу, потому что Россия миролюбива и имеет традиционное превосходство в регионе.

"Россия является доминирующим гарантом мира, стабильности и безопасности на Кавказе, в Черноморском регионе, всякое внешнее противодействие доброй воли, на мой взгляд, заведомо деструктивно и чревато суровым принуждением к миру", - сказал Хроленко.