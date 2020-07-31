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Тимур Дзыба
© Sputnik / Илона Хварцкия

Муфтий рассказал, как в пандемию отмечают Курбанныхуа в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200731/1030657929/Muftiy-rasskazal-kak-v-pandemiyu-otmechayut-Kurbannykhua-v-Abkhazii.html

Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии, муфтий Тимур Дзыба рассказал, как в этом году республика отмечает один из самых важных праздников в исламе - Курбан-Байрам.

Радио
Муфтий рассказал, как в пандемию отмечают Курбанныхуа в Абхазии

Курбан-Байрам отмечают в Абхазии, как и во всем мире. В республике он имеет свое национальное название Курбанныхуа, этот день праздничный и выходной. Массовые праздничные мероприятия, которые традиционно проходили в Сухуме и Гудауте на Курбан-Байрам, в этом году были отменены в связи с распространением коронавируса.

"В целях недопущения инфицирования людей, в этом году мы отменили массовые праздничные мероприятия. Это, конечно, с одной стороны нас печалит, но безопасность людей превыше всего. После совершения праздничных молитв все разошлись по своим домам, празднуют в кругу близких, так сказать, в сжатом формате. Но в любом случае праздник присутствует. Главное, что он в сердце, на устах и в намерениях наших", - сказал председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба.

Он отметил, что и в этом году в течение трех дней совершают курбан - акт приношения в жертву животных: коз, барашек, бычков, коров.

"Наша турецкая диаспора тоже помогает, прислали нам определенную сумму  закупить животных для заклания, которое мы проводим и от их имени. Это мясо  распределяем среди нуждающихся мусульман, а также среди тех граждан, которые к нам обращаются. Единственное, наши возможности ограничены, и  мы не можем охватить все население, которое нуждается, и кому хотели бы помочь", - сказал Дзыба.

Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения - исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в Исламе пророком.



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