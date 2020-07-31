Дипломат Зайцев рассказал, почему Россия не для всех открывает границы

По его словам, МИД РФ ведет сейчас кропотливую работу над возобновлением международного авиасообщения. Но пока рано говорить о полной отмене введенных в марте временных ограничений на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, так же, как и о пересечении российскими гражданами госграницы через пункты пропуска иные, чем воздушные.
"В обозримой перспективе рассматривается возобновление авиасообщения с иными странами, отвечающими соответствующим критериям: заболеваемость за 14 дней не более 40 человек на 100 тысяч населения; среднесуточный показатель темпа прироста 1%", — сообщил Зайцев.
Также представитель МИД РФ отметил, что ведомство сейчас анализирует готовность разных стран принимать зарубежные авиарейсы и введенные в этой связи специальные требования. К примеру, необходимость предъявления сертификатов о тестировании и помещение иностранцев на карантин.
Добавим, по состоянию на 31 июля с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились более 17,2 миллионов человек в мире. Свыше 671 тысячи скончались. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса. В Беларуси по данным Минздрава число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 выросло 67 665, умерло 553 человека.