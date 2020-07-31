Дипломат Зайцев рассказал, почему Россия не для всех открывает границы

Россия возобновляет воздушное сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией с 1 августа, но ситуация с COVID-19 в других странах не позволяет начать перелеты в полном объеме, рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Радио Дипломат Зайцев рассказал, почему Россия не для всех открывает границы

По его словам, МИД РФ ведет сейчас кропотливую работу над возобновлением международного авиасообщения. Но пока рано говорить о полной отмене введенных в марте временных ограничений на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, так же, как и о пересечении российскими гражданами госграницы через пункты пропуска иные, чем воздушные.

"В обозримой перспективе рассматривается возобновление авиасообщения с иными странами, отвечающими соответствующим критериям: заболеваемость за 14 дней не более 40 человек на 100 тысяч населения; среднесуточный показатель темпа прироста 1%", — сообщил Зайцев.

Также представитель МИД РФ отметил, что ведомство сейчас анализирует готовность разных стран принимать зарубежные авиарейсы и введенные в этой связи специальные требования. К примеру, необходимость предъявления сертификатов о тестировании и помещение иностранцев на карантин.

Добавим, по состоянию на 31 июля с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились более 17,2 миллионов человек в мире. Свыше 671 тысячи скончались. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса. В Беларуси по данным Минздрава число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 выросло 67 665, умерло 553 человека.