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© Foto / предоставлено Дианой Трапш

Синоптик Трапш рассказала, какая погода будет в августе в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200801/1030655317/Sinoptik-Trapsh-rasskazala-kakaya-pogoda-budet-v-avguste-v-Abkhazii-.html

Ждать ли стихийных бедствий и отступит ли удушливо жаркая погода в августе, в эфире радио Sputnik рассказала синоптик, специалист отдела гидрометеорологии Абхазии Диана Трапш.

Радио
Синоптик Трапш рассказала, какая погода будет в августе в Абхазии

В первых числах месяца из-за смены воздушных масс, активный вынос тепла с юга будет сменяться на более прохладную воздушную массу, сообщила Диана Трапш.

"Из-за температурного контраста 2 августа ждем осадки ливневого характера, местами даже с градом. Погода будет комфортная – уже не будет удушливо жарко. 1-3 августа будет более прохладно, температура воздуха понизится на 2-3 градуса и будет достигать 22-27 градусов. С 3 по 9 августа будет переменная облачность без осадков с выносом тепла с юга. Лишь конец декады погода вновь испортится, местами пройдут кратковременные дожди. Стихийных бедствий мы особо не ожидаем. Температура воздуха первой декады августа будет сохраняться от 25 до 30 градусов днем, ночью – от 19 до 24 градусов. Температура морской воды – 26 градусов", - рассказала синоптик.



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