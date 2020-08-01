Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

Где раньше был "Мир" и откуда "переехала" станция "Ботанический сад"? И почему в самом начале метрополитен не назвали именем Сталина?
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Давайте честно: много ли вы знаете о московской подземке (обычные поездки не в счет)? Например, почему "Охотный ряд" переименовывали чаще остальных? Или зачем станцию у Измайловского парка назвали "Партизанской"?
Где раньше был "Мир" и откуда "переехала" станция "Ботанический сад"? И почему в самом начале метрополитен не назвали именем Сталина?
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Решение об открытии границы с Абхазией оперштаб по коронавирусу России принял 31 июля.
Июль в Абхазии оказался еще одним летним месяцем без туристов, в стране был сформирован новый состав Кабинета министров, российская сторона приняла решение по открытию границы с Абхазией.
По итогам заседания российского штаба по коронавирусу 31 июля было принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия.
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