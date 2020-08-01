Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

Давайте честно: много ли вы знаете о московской подземке (обычные поездки не в счет)? Например, почему "Охотный ряд" переименовывали чаще остальных? Или зачем станцию у Измайловского парка назвали "Партизанской"?