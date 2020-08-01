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Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200801/1030655662/Tayny-Moskovskogo-metro-Chto-skryvayut-nazvaniya-stantsiy-Chast-I.html

Давайте честно: много ли вы знаете о московской подземке (обычные поездки не в счет)? Например, почему "Охотный ряд" переименовывали чаще остальных? Или зачем станцию у Измайловского парка назвали "Партизанской"?

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Тайны Московского метро. Что скрывают названия станций. Часть I

Где раньше был "Мир" и откуда "переехала" станция "Ботанический сад"? И почему в самом начале метрополитен не назвали именем Сталина?
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