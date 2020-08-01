"Это надолго": как научить ребенка плавать, не испортив ему жизнь?

Записали инструкцию: как, когда, где лучше учить детей плавать и что в этот момент должны делать взрослые.

Радио "Это надолго": как научить ребенка плавать, не испортив ему жизнь?

Если подойти к обучению неправильно, то вместо уверенного поведения на воде можно добиться обратного эффекта. В лучшем случае ― на всю жизнь отбить желание заходить в воду и плавать. В худшем ― привести к гибели ребенка во время купания.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся в правилах безопасного поведения на воде, а также узнаем, в каком возрасте уже можно учиться плавать и откуда у детей появляется страх воды.

Как подготовить к воде? Как научить правильно дышать? Стоит ли покупать надувные круги и нарукавники и помогут ли они в обучении? Как обучить действовать правильно в ситуациях, когда он начинает тонуть?

Об это Настя и Лина спрашивают у мастера-инструктора по фридайвингу, педагога-психолога и ведущего автора детской программы международной ассоциации развития фридайвинга AIDA Елены Петрушиной.

Как подготовить ребёнка к знакомству с миром без паранойи, читайте в интервью руководителя пресс-службы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Ксении Кнорре-Дмитриевой.

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3:35 О правилах поведения на воде, которые спасут от трагедии

7:00 В каком возрасте лучше учить плавать и когда это делать бесполезно

9:30 Как приучать ребенка к воде

12:00 Что делать, если дети боятся воды

14:15 С какого возраста можно отпускать ребёнка одного на водоём

18:00 По каким признакам понять, что погружение ― принудительное, и надо срочно прекратить обучение

19:30 С чего начинать обучение плаванию

20:45 Надувной ошейник, нарукавники и круг: помогут ли в обучении?

24:00 Страх воды у взрослых и как его побороть

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

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