Тайны Московского метро: что скрывают названия станций, часть II

Где искать Китай на "Китай-городе" и мост на "Кузнецком мосту"? Какая традиция вернулась в метро с открытием станции "Тропарёво"? Почему получилось, что на схеме метро есть "Сокол" и "Сокольники"?
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Какая станция появилась благодаря первоапрельской шутке? Как правильно "Пла́нерная" или "Планёрная" и куда ставить ударение в названии "Серпуховская"?
Где искать Китай на "Китай-городе" и мост на "Кузнецком мосту"? Какая традиция вернулась в метро с открытием станции "Тропарёво"? Почему получилось, что на схеме метро есть "Сокол" и "Сокольники"?
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Замминистра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария заявил о том, что не все врачи хотят ехать работать в Гудаутский госпиталь.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек.
Абхазо-российская граница была открыта в субботу 1 августа. Четыре месяца действовали ограничения на пересечение границы, введенные из-за угрозы распространения коронавируса.
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