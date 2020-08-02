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Черный или зеленый: задаем эксперту глупые вопросы про чай

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200802/1030666386/Chernyy-ili-zelenyy-zadaem-ekspertu-glupye-voprosy-pro-chay.html

Можно ли зеленый чай испортить стоградусным кипятком, а чёрный — десятым завариванием? И бывает ли чайный "передоз"?

Радио
Черный или зеленый? Задаем эксперту глупые вопросы про чай

"Файф-о-клок" в лондонском отеле, горячий и горький на берегу озера из термоса, фруктовый — на петербургской крыше или с сахаром и лимоном под утренний бутерброд. Что такое настоящая чайная церемония? 

Почему чай гораздо ближе к вину, чем к кофе? Как на вкус отличить индийский от китайского, и какой не уважают знатоки индустрии? Пакетированный делают из отходов производства? Что не так с русской чайной культурой?

Сколько стоит действительно хороший чай, и ниже какой цены его лучше вообще не покупать, Ваня и Ксюша спрашивают у судьи чайных чемпионатов Дениса Шумакова.

А если вам все-таки больше по душе кофе, о нем в другом эпизоде рассказывал бариста Сергей Митрофанов.

Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Темы:
Подкасты РИА (365)


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