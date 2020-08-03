Такие обстоятельства: Тужба о фестивале "Abkhazia Open-2020"

Радио Такие обстоятельства: Тужба о фестивале "Abkhazia Open-2020"

XVII шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2020" стартовал сегодня в Абхазии.

С учетом того, что российско-абхазская граница открылась 1 августа, шахматисты из России также будут принимать участие в фестивале. Заявки для участия успели подать около десяти человек, сообщил Тужба.

"В условиях пандемии мы разделили соревнования на две части. Утром – детские, вечером – взрослые. Мы планировали провести соревнования без иностранных гостей. Но неожиданно открылась граница, и уже подъезжают российские шахматисты. Мы усиливаем меры предосторожности – закупили большое количество антисептиков, закупили маски, приборы для измерения температуры. За соревнованиями будет следить медсестра. Зал распланировали так, чтобы была социальная дистанция, чтобы сажать участников через одного. Для нас ситуация стала тревожной", - рассказал Константин Тужба.

Завершатся соревнования интеллектуалов 11 августа.