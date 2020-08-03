19:02 03 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.16
  • EUR87.23
Поиск
© Sputnik

Такие обстоятельства: Тужба о фестивале "Abkhazia Open-2020"

Радио
Получить короткую ссылку
72 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200803/1030670262/Takie-obstoyatelstva-Tuzhba-o-festivale-Abkhazia-Open-2020.html

Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в эфире радио Sputnik рассказал, как в условиях пандемии пройдет XVII шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2020".

Радио
Такие обстоятельства: Тужба о фестивале "Abkhazia Open-2020"

XVII шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2020" стартовал сегодня в Абхазии.

С учетом того, что российско-абхазская граница открылась 1 августа, шахматисты из России также будут принимать участие в фестивале. Заявки для участия успели подать около десяти человек, сообщил Тужба.

"В условиях пандемии мы разделили соревнования на две части. Утром – детские, вечером – взрослые. Мы планировали провести соревнования без иностранных гостей. Но неожиданно открылась граница, и уже подъезжают российские шахматисты. Мы усиливаем меры предосторожности – закупили большое количество антисептиков, закупили маски, приборы для измерения температуры. За соревнованиями будет следить медсестра. Зал распланировали так, чтобы была социальная дистанция, чтобы сажать участников через одного. Для нас ситуация стала тревожной", - рассказал Константин Тужба.

Завершатся соревнования интеллектуалов 11 августа.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Огонь до небес: невероятные кадры природных пожаров в Калифорнии
Маскировка под местность: снайперы ЮВО в горах Абхазии и Южной Осетии
Полный комплект: назначены главы министерств Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться