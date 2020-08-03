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Дмитрий Солонников
© Фото : Дмитрий Солонников

Солонников рассказал, почему Трампу невыгоден перенос выборов

Радио
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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал нежелание американского президента Дональда Трампа переносить выборы.

Радио
Солонников рассказал, почему Трампу невыгоден перенос выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы президентские выборы, намеченные на 3 ноября, были отложены из-за коронавируса, однако вновь выступил против голосования по почте. Глава государства хочет, чтобы процедура шла при предъявлении документов, удостоверяющих личность.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил: политологи всего мира с самого начала говорили, что перенос выборов фактически невозможен по целому ряду причин, "это очень сложная процедура".

"Кроме того, совершенно непонятно: если выборы будут перенесены, предположим, на год, кто и как будет выполнять функции президента, учитывая, что в любом случае 20 января Трамп свои полномочия потеряет, вместе с ним — и вице-президент", — заявил Солонников.

По словам эксперта, такая конституционная коллизия невыгодна никому, республиканцам в том числе, пишет Sputnik Армения. Невыгодна она и Трампу, отметил он.

"Если это произойдет, то на выборах 2021 года он будет идти как рядовой кандидат, и далеко не факт, что в лучшей экономической ситуации, чем в 2020 году. Поэтому перенос и ему был бы тоже невыгоден. Вначале от Трампа прозвучало странное заявление о возможном переносе выборов, теперь он его дезавуировал", — отметил Дмитрий Солонников.



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