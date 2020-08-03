Солонников рассказал, почему Трампу невыгоден перенос выборов

Радио Солонников рассказал, почему Трампу невыгоден перенос выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы президентские выборы, намеченные на 3 ноября, были отложены из-за коронавируса, однако вновь выступил против голосования по почте. Глава государства хочет, чтобы процедура шла при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил: политологи всего мира с самого начала говорили, что перенос выборов фактически невозможен по целому ряду причин, "это очень сложная процедура".

"Кроме того, совершенно непонятно: если выборы будут перенесены, предположим, на год, кто и как будет выполнять функции президента, учитывая, что в любом случае 20 января Трамп свои полномочия потеряет, вместе с ним — и вице-президент", — заявил Солонников.

По словам эксперта, такая конституционная коллизия невыгодна никому, республиканцам в том числе, пишет Sputnik Армения. Невыгодна она и Трампу, отметил он.

"Если это произойдет, то на выборах 2021 года он будет идти как рядовой кандидат, и далеко не факт, что в лучшей экономической ситуации, чем в 2020 году. Поэтому перенос и ему был бы тоже невыгоден. Вначале от Трампа прозвучало странное заявление о возможном переносе выборов, теперь он его дезавуировал", — отметил Дмитрий Солонников.