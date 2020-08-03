Парфенович: основа золотых медалей Олимпиады-80 для гребцов лежит в Абхазии

Радио Парфенович: основа золотых медалей Олимпиады-80 для гребцов лежит в Абхазии

40 лет назад в этот день в Москве завершились Олимпийские игры.

В советское время в Абхазии располагалось немало спортивных комплексов, которые использовались как тренировочные базы для местных спортсменов и сборных Советского Союза по различным видам спорта.

Одно из таких сооружений – база в городе Гал, на которой тренировались спортсмены по гребле на байдарках и каноэ.

Байдарочник Владимир Парфенович на Олимпиаде 1980 года в Москве завоевал три золотые медали, этот выдающийся результат он достиг благодаря подготовке, которую он прошел в Абхазии вместе с другими спортсменами.

Сегодня именитый спортсмен проживает в Белоруссии и с теплотой в сердце вспоминает годы, проведенные в Абхазии, называя ее вторым домом.

"Это был 1975 год, шел октябрь месяц, тогда впервые юношеская сборная Советского Союза приехала на учебно-тренировочный сбор в Абхазию. Это был первый сбор, который открывал базу в городе Гал, где проходили подготовку спортсмены по гребле на байдарках и каноэ. Мы тогда были совсем юношами, мне было 18 лет. Абхазия потом стала вторым домом, потому что в Советском Союзе не было места чудесней и теплее как душевно, так и климатически. Правда, в январе и феврале было много дождей, и это было проблемой для подготовки. Но зато в изобилии были мандарины, так что одно другое скрашивало. Для меня лично Абхазия - это часть моей жизни и судьбы. Это моя вторая родина".

Парфенович на протяжении десяти лет восемь месяцев в году тренировался в Абхазии, оставшиеся четыре месяца байдарочники проводили на соревнованиях.

"До того как мы впервые приехали в 1975 году в Абхазию, мало кто куда-то ездил. Самое смешное, что когда приехали, острые блюда для нас были шоком, было очень много перца, о спортивном питании тогда еще никто не знал. Местные жители, которые работали в столовой, вообще не понимали, что такое спортивное питание, несмотря на это, острая пища отрицательно не влияла на спортивные результаты. В Гале была наша база, которая дала все, чтобы спортсмены выиграли. Основа золотых медалей лежит в Абхазии. Конечно, настраивались. В Абхазии мы были, как в маленьком "концлагере", в котором было все обеспечено и все сделано для того, чтобы мы работали и показали хороший результат. И питание было, и люди, но было так, что шаг вправо, шаг влево – "расстрел", - вспоминает Владимир Парфенович.

На Олимпиаде 1980 года в Москве Владимир Парфенович показал выдающиеся результаты, на высший пьедестал почета он поднимался три раза.