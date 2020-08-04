"Нетрудный возраст": юная певица Виктория Микая

Юная певица Виктория Микая рассказала на радио Sputnik в программе "Нетрудный возраст" о том, что для нее значит петь и о своем опыте участия в музыкальных конкурсах.

Радио "Нетрудный возраст": юная певица Виктория Микая

Виктория Микая – 13-летняя певица из села Члоу. Недавно она стала победительницей в ХIХ конкурсе "Молодые голоса", который проходил в Абхазской государственной филармонии. В этом году в нем приняли участие около 50 человек изо всех районов Абхазии.

"Я с малых лет подпевала дома сестре, потом в школе пела на различных мероприятиях. Услышав, что будет проводиться такой конкурс, как "Орфей", решила попытать счастье. Прошла первый отбор, была очень счастлива. Из нашего села (Члоу - ред.) попало туда четверо девочек… дошла до финала", - сказала Виктория Микая.

Музыкальный конкурс "Орфей" проходил в 2019 году в Очамчырском районе. Идея его проведения принадлежит Валерии Адлейба, победительнице первого сезона популярного вокального проекта "Ты супер!" на российском телеканале и ведущей программы "Нетрудный возраст" на радио Sputnik Абхазия.