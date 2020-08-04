Шестакова о перевозке по "единому" билету в Абхазию: услуга востребована как никогда

Радио Шестакова о перевозке по "единому" билету в Абхазию: услуга востребована как никогда

Перевозки по "единому" билету из России в пять городов Абхазии возобновятся 5 августа, сообщает пресс-служба АНО "Единая транспортная дирекция" ("ЕТД").

"Мы все с нетерпением ждали открытия границы с Абхазией, потому что поток туристов в эту страну очень большой, и сегодня это актуально как никогда – соседние курорты переполнены, и туристам необходимо было поехать именно в Абхазию. Потому с 5 августа мы возобновляем наши перевозки, очень легко будет добраться, воспользовавшись единым билетом. Мы осуществляем наши перевозки с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Стоимость автобусной части проезда осталась на уровне 2019 года. Цены очень приемлемы. Например, из Сочи в Сухум проезд стоит 560 рублей. Билеты уже можно приобретать. Всегда будут помогать пассажирам с детьми, пенсионерам, маломобильным пассажирам, будет консультация по телефону горячей линии. Сделано все возможное, чтобы туристы чувствовали себя комфортно. Думаю, что услуга будет востребована как никогда, потому что уже сейчас говорится о большом потоке людей в Абхазию, а цены на проезд очень высокие. Частные извозчики берут огромные деньги. С учетом того, что человек может добраться до Сочи на поезде или самолете, а оттуда уже доехать за маленькие деньги до Абхазии, это удобно", - рассказала пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.

Билеты с железнодорожной составляющей можно приобрести в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет с использованием авиационного транспорта можно оформить через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.