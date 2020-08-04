Шамба о назначении секретарем Совбеза Абхазии: задача сложная, но мы готовы

Сергей Шамба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какие задачи стоят перед ним как перед секретарем Совета безопасности республики.

Радио Шамба о назначении секретарем Совбеза Абхазии: задача сложная, но мы готовы

3 августа президент Абхазии Аслан Бжания представил аппарату Администрации президента Сергея Шамба, назначенного секретарем Совета безопасности 28 июля.

С октября 2014 года должность занимал Мухамед Килба. 16 января этого года он был освобожден с занимаемого поста.

В интервью радио Sputnik Абхазия Сергей Шамба признался, что определенный опыт работы, связанный с обеспечением безопасности, у него уже есть.

"Общественная, дипломатическая, военная, политическая деятельности дают возможности для того, чтобы осуществлять задачи, стоящие перед Совбезом. Задачи непростые. Этот орган должен заниматься вопросами обеспечения безопасности жизненно важных интересов как государства, так и личности от внутренних и внешних угроз. Вопросы стоят непростые. Поставить работу на нужный уровень и снабжать президента необходимым материалом для принятия решений – сложная задача, но мы к этому готовы. Вся моя жизнь была посвящена этим вопросам. У меня есть определенная база, желание осуществлять эти задачи тоже есть", - сказал он.

Сергей Шамба родился 15 марта 1951 года в Гудауте.

С 1997 по 2010 годы возглавлял внешнеполитическое ведомство Абхазии.

С февраля 2010 года по сентябрь 2011 руководил Кабинетом министров республики.

В 2004 и в 2011 годах выставлял свою кандидатуру на пост президента Абхазии.

С декабря 2014 года Сергей Шамба был депутатом Парламента республики.

С января 2016 года возглавлял республиканскую политическую партию "Единая Абхазия".