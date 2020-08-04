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Гусева о поездке делегации Минздрава России в Абхазию: понимаем друг друга с полуслова

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200804/1030682725/Guseva-o-poezdke-delegatsii-Minzdrava-Rossii-v-Abkhaziyu-ponimaem-drug-druga-s-poluslova.html

В интервью радио Sputnik помощник министра здравоохранения России Оксана Гусева рассказала, какую помощь окажут российские медики своим абхазским коллегам.

Радио
Гусева о поездке делегации Минздрава России в Абхазию: понимаем друг друга с полуслова

По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Республике Абхазия для оценки оказания медицинской помощи пациентам с Covid-19 приступила к работе группа специалистов ведомства. Помощник министра, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению Оксана Гусева и директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова вместе с замминистра Министерства здравоохранения Краснодарского края Ириной Вязовской посетили в Гудауте основной госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, ознакомились с маршрутизацией пациентов, провели обход в "красной" зоне, оценили запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

6 августа российские специалисты-инженеры приступят к монтажу и наладке компьютерного томографа, который планируется запустить в эксплуатацию во второй половине текущего месяца. В Сухуме российская делегация проинспектировала работу станции скорой помощи, автомобили которой предназначены для эвакуации инфицированных коронавирусом, а также  ознакомились с организацией работы детской поликлиники, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

В интервью радио Sputnik Абхазия помощник министра здравоохранения России, курирующая вопросы организации медицинской помощи населению Оксана Гусева рассказала об итогах инспекции.

"У нас вопросов не осталось. Самое приятное, что мы общаемся с коллегами на одном языке, друг друга с полуслова понимаем. Мы предложили взаимодействие с нашими федеральными консультативным и реанимационными центрами для взрослых, детей и беременных в случае появления таких пациентов… У нас полное взаимопонимание и полный консенсус", - отметила Оксана Гусева.



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