Барциц о новой дистанции в соревнованиях "Swim Sukhum": это вызов, все непросто

Президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц рассказал радио Sputnik Абхазия о новой дистанции, которую ввели в этом году в соревнованиях на открытой воде "Swim Sukhum".

Радио Барциц о новой дистанции в соревнованиях "Swim Sukhum": это вызов, все непросто

Сухуский заплыв "Swim Sukhum" пройдет в этом году 8 августа в столице Абхазии.

"Мы гордимся, что это уже третий заплыв, не пропускаем и делаем соревнования ежегодно", - сказал в интервью радио Sputnik президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц.

В этом году организаторы заплыва ввели новую дистанцию в 2700 метров, которую назвали "Сухумская бухта".

"Старт будет в 8 утра с причала ресторана "Апра". Пловцы через сухумскую бухту поплывут к Мокко-пляжу. На эту дистанцию будет некий допуск. Если все желающие могут поучаствовать на дистанциях с 50 до 1000 метров, то здесь мы будем допускать тех, у кого уже есть опыт плавания на открытой воде, прохождения подобных дистанций. Соответственно, не все желающие могут поучаствовать в этой дистанции. Она интересная, это вызов, сложная дистанция, потому что там и течение, и волны, в общем, все непросто", - рассказал Барциц.

По его словам, для обеспечения безопасности на новой дистанции организаторы обратились к специалистам МЧС Абхазии, сухумскому яхт-клубу и столичному серф-сообществу.

"Хочу также обратиться к владельцам лодок, катамаранов, скутеров присоединиться к этому празднику, заплыву и организовать своего рода парад, поддержать участников на этой дистанции", - сказал Барциц.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.