Званбая о размещении туристов без разрешения СЭС в Гагре: принимают, как "партизаны"

Выполняются ли требования СЭС на объектах размещения в Гагре, а также какова на данный момент эпидемиологическая ситуация в районе, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал главный санитарный врач Гагрского района Геннадий Званбая.

Радио Званбая о размещении туристов без разрешения СЭС в Гагре: принимают, как "партизаны"

1 августа были сняты все ограничения для пересечения абхазо-российской границы. За четыре дня в обоих направлениях границу пересекли более 92 тысяч человек.

"При предъявлении заявки на то, что пансионат готов принимать туристов, выезжает санитарный врач на объект, описывает все и выдается акт, что данный объект может принимать гостей. На сегодняшний день только один объект получил такого рода заключение. Я сегодня обошел город и вижу, что многие, как партизаны, начинают принимать (туристов - ред.). В таком случае на объекты размещения будут накладываться огромные штрафы. Частный сектор для нас, как бич. Очень тяжело следить за тем, как выполняются меры там. Я же не имею права заходить в частный дом, только при обращении со стороны хозяев выезжают специалисты, и потом уже будем решать, что с этим частным лицом делать", - объяснил Званбая.

Главный санитарный врач Гагры рассказал о том, как в городе выполняются меры, предписанные СЭС.

"Ношение масок, перчаток и соблюдение дистанции - необходимая мера. Все наши продавцы находятся в масках и перчатках. Сейчас очень тяжело сказать, какова будет ситуация, но мы готовимся к худшему", - отметил главный санитарный врач Гагры.

Званбая о размещении туристов без разрешения СЭС: принимают, как партизаны