Рогулев рассказал, в чем выгода США от дружественных отношений с Россией

Радио Рогулев рассказал, в чем о выгода США от дружественных отношений с Россией

Санкции США против России не понадобятся, если Москва "воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европы", заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

За заявлениями советника американского президента скрывается совершенно очевидная цель – создать коалицию против Китая, и Вашингтон намекает на то, что в данной коалиции может участвовать и Москва. Такое мнение высказал глава Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, сообщает радио Sputnik.

"Между тем позиция американцев давно известна России. Политика США осталась неизменной и в крымском вопросе, и в украинском и сирийском конфликтах. Они считают действия России в Сирии тоже вмешательством, поскольку они Асада не признавали и считали, что он должен уйти, это они тоже считают действием агрессивным, направленным против Запада, поперек их линии. Что тут удивляться?" - отметил Рогулев.